I volontari ripuliscono la spiaggia dai rifiuti

Grazie al Vivila Sailing Team di Porto Santa Margherita-Caorle in collaborazione con l’Associazione Proprietari di Lauro Catto ed al Gruppo Silent Earth Warriors a difesa dell’eco sostenibilità, si è svolta ieri la giornata di pulizia della spiaggia con la raccolta dei rifiuti.

I volontari si sono prodigati per rendere più pulito l’arenile che in questo periodo di mareggiate e precipitazioni frequenti presenta molti detriti in plastica e oggetti di vario genere inquinanti per l’ambiente. L’Asd Vivila Sailing Team, sempre attiva per la salvaguardia e la tutela del mare ha voluto ancora una volta sensibilizzare verso l’importanza del vivere sano in armonia con la natura che ci circonda. In programma per la seconda metà di Gennaio un’altra “giornata green” con una nuova azione di raccolta volta a migliorare il nostro territorio.