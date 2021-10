Cartoni di pizza, carte e bottiglie: campo Santa Margherita sommerso di rifiuti VD

Cartoni di pizza ovunque ma anche bottiglie di plastica e di vetro, cartacce e ogni altro genere di rifiuti. E' il triste spettacolo che domenica mattina all'alba si sono trovati davanti i netturbini della Veritas a Venezia, in particolar modo in Campo Santa Margherita.

Solo qualche giorno fa la polizia locale ha sanzionato un bar chiudendolo per 5 giorni, causa restrizioni da Covid. A richiamare alle consuetudini che hanno permesso ai locali di convivere con i residenti della zona, anche l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, qualche settimana fa. Costalonga ha chiesto alla collega alla Sicurezza, l'assessore Silvana Tosi, un'attenzione particolare all'area fra Santa Margherita e piazzale Roma, dove il via vai ha iniziato ad aumentare per la presenza di spacciatori.