Sciopero generale, Sgb incrocia le braccia per 24 ore

È sciopero generale nazionale lunedì 8 marzo, l'organizzazione sindacale di base Sgb ha proclamato l'adesione per 24 ore che potrà interessare il personale Actv, Vela ed Avm dei servizi di navigazione, automobilistici, tranviari, del people mover, delle biglietterie Venezia Unica, degli uffici Avm (sosta e ztl auto di Mestre) e dei parcheggi (autorimessa di piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). Durante lo sciopero di 24 ore saranno garantiti i servizi minimi di navigazione. (Le sigle che aderiscono allo sciopero dalle 10 alle 13 per la vertenza locale sull'integrativo Avm Actv sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Aft, Faisa Cisal, Usb).

Servizi garantiti

La linea 17 di ferry-boat tra Tronchetto e Lido sarà garantita all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20, 20:00 e partenze da Tronchetto alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10).

Il servizio di trasporto sarà riservato alle sole auto (escluso il trasporto di furgoni o mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole Lido e Pellestrina in possesso di pass Imob con prenotazione obbligatoria anche per la clientela disabile da effettuarsi entro e non oltre le 23.59 di domenica 7 marzo tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it // Servivi di Mobilità // Sevizi on line // Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido o tramite call center Dime 041 041.

Per servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani si applicano invece le seguenti modalità:

• servizio regolare durante fasce orarie garantite dalle ore 6:00 alle ore 8:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29

• servizio regolare da domenica 7 marzo fino alle ore 2:30 di domenica 8 marzo

• servizio regolare dalle ore 3:30 di martedì 9 marzo

Conseguentemente il servizio automobilistico e tranviario non sarà garantito dalle ore 9:00 alle ore 16:29 di lunedì 8 marzo e dalle ore 19:30 di lunedì 8 marzo alle ore 3:29 di martedì 9 marzo

• le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 marzo

• nelle isole di Lido e Pellestrina saranno inoltre garantite le seguenti corse delle linee N e 11 automobilistica | da Lido Santa Maria Elisabetta per Pellestrina: 04:26 - 05:05 - 05:50 - 06:20 - 06:55 - 07:25 - 07:55 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 14:10 - 14:40 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:40 - 19:40 | da Pellestrina per Lido SME: 00:15 - 05:20 - 06:05 - 06:40 - 07:10 - 07:45 - 08:15 - 08:40 (limitato Santa Maria del Mare) - 09:20 - 10:20 - 11:20 - 14:55 (limitato Santa Maria del Mare) - 15:30 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 (limitato Santa Maria del Mare) - 18:30 - 19:30 - 20:25 | Sospese invece le corse di linea A da Faro Rocchetta a Lido Santa Maria Elisabetta delle ore 23:16 e da Lido Santa Maria Elisabetta a Piazzale Ravà-Lido Santa Maria Elisabetta delle ore 23:43 e di linea N da Faro Rocchetta a Lido Santa Maria Elisabetta delle ore 00:11, da Lido Santa Maria Elisabetta a Faro Rocchetta delle ore 00:46 e da Faro Rocchetta a Lido Santa Maria Elisabetta delle ore 1:10

• la linea extraurbana 8E Treviso - Mestre - Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di Tpl Mom, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29 per le corse effettuate da Avm/Actv, mentre saranno garantite le corse effettuate da Mom con partenza da Treviso per Venezia alle ore 05:45 e 08:15 | da Treviso per Mestre Centro alle ore 10:48 - 12:48 - 14:48 - 16:48 e 18:48 | da Venezia per Treviso alle ore 07:00 e 09:30 | da Mestre Centro per Treviso alle ore 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 e 19:45

Durante lo sciopero resteranno operativi i seguenti punti vendita Venezia Unica: piazzale Roma sportelli esterni (06:00-21:20), Ferrovia A/B (07:00-21:40), Rialto C/D (07:00-20:50), San Zaccaria C/D (07:00-20:00), Lido Santa Maria Elisabetta (07:00-20:20), Fondamente Nove (07:00-20:00), Punta Sabbioni (07:00-13:50), Mestre Centre piazzale Cialdini (08:30-19:00), Tronchetto ferry-boat (05:40-12:30/13:40-20:30), Lido San Nicolò ferry-boat (05:50-12:40/13:20-20:10). La clientela potrà acquistare i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico Avm/Actv anche presso le rivendite autorizzate, presso le biglietterie self service, on line su www.veneziaunica.it e via mobile attraverso la Avm Venezia Official App. Maggiori informazioni sono reperibili on line nei siti actv.it e avmspa.it, nonché attraverso i canali social istituzionali @muoversivenezia e call center Dime 041 041.

Le motivazioni dello sciopero nazionale

contro la violenza di genere e contro le politiche di austerity; per il diritto a: lavoro, salari e carriere senza discriminazioni; per una pensione dignitosa a 60 anni di età e per un welfare pubblico e universale che restituisca dignità; per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per la tutela della salute della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore, proclamato dalla medesima sigla sindacale il 25 ottobre 2019, sono state registrate le seguenti percentuali di adesione: settore navigazione 53,1% e settore automobilistico 61,6%.

Veritas

L'Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato per lunedì 8 marzo uno sciopero. Di conseguenza, quel giorno potrebbero non essere assicurati alcuni servizi, ad esempio la raccolta dei rifiuti - anche differenziata - e rimanere chiusi gli Ecocentri e gli Ecomobili. Veritas invita la cittadinanza a limitare, per quanto possibile, il conferimento dei rifiuti nel giorno dello sciopero.