Sette nuovi medici di famiglia nel territorio dell'Ulss 3

Sette medici di famiglia hanno lasciato la loro attività, nel territorio dell'Ulss 3, con la fine del mese di febbraio. Al loro posto, l'azienda sanitaria ha individuato e già incaricato i nuovi professionisti che subentreranno ai medici cessanti.

A Mestre cessa la sua attività di medico di famiglia il dottor Stefan Tiron, attivo nella medicina di gruppo di via Zanotto. Lo sostituisce con incarico provvisorio il dottor Alberto Maria Antonio Lo Piano, che svolge l'attività nello stesso ambulatorio. Gli assistiti del dottor Tiron sono stati trasferiti automaticamente nelle liste del nuovo professionista.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La dottoressa Vanessa Marchegiani ha interrotto la propria attività a Qaurto d'Altino e Portegrandi. Dal 19 febbraio, nella stessa area, si è inserito il dottor Riccardo Moro. Vista la disponibilità tra i medici in attività nell'ambito territoriale, gli assistiti della dottoressa Marchegiani possono scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili. A Fiesso d'Artico, il dottor Stefano Casonato prenderà il posto della dottoressa Ilaria Mietto presso la Medicina di Gruppo di via Riviera del Brenta, con trasferimento d'ufficio dei pazienti.

Ha lasciato l'attività con la fine di febbraio anche la dottoressa Laura Perocco, che operava a Mirano. Qui l'Azienda sanitaria ha incaricato la dottoressa Sabrina Santoro, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio, all'interno della Medicina di Gruppo in via Vittoria 76. Gli assistiti della dottoressa Perocco possono scegliere il nuovo medico: nell'ambito ci sono infatti medici di famiglia con disponibilità di scelta. A Stra avvicendamento tra il dottor Ilario Neri e il dottor Alvise Franco, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio, all'interno della medicina di gruppo di Via Pertile 46/1. Anche in questo caso ci sarà attribuzione d'ufficio dei pazienti.

Infine, sono due le cessazioni, con relative sostituzioni, nel territorio di Chioggia. Lascia l'attività di medico di famiglia il dottor Loris Casson, che nella Medicina di Gruppo Integrata di viale della Repubblica, e al suo posto si inserirà con incarico provvisorio il dottor Francesco Paganin, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio, in viale della Repubblica 24/26. Cessa l'attività anche il dottor Guido Monaco, che operava in viale Milano: al suo posto è operativa con incarico temporaneo, in quanto vincitrice di zona carente, la dottossa Doina Ulinici, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio, all'interno della Medicina di Gruppo Integrata di viale Milano 22/D.