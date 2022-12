Solstizio d'inverno, oggi è il giorno più corto dell'anno

Oggi, mercoledì 21 dicembre, è il giorno più corto dell'anno. Alle ore 22.48 italiane il sole raggiungerà la massima distanza angolare dall’equatore celeste (declinazione), una condizione chiamata “solstizio” che si verifica due volte l’anno, a dicembre e giugno.

Solstizio d’inverno, il giorno più breve

Oggi, la nostra stella - nel suo moto apparente lungo l’eclittica (proiezione nel cielo dell’orbita della terra) - raggiunge la sua posizione più meridionale: per questo nell’emisfero boreale avremo il "dì" più breve, visto che il sole rimarrà sopra l’orizzonte per il numero minimo di ore dell’anno. Questa condizione è chiamata solstizio d’inverno. Al contrario, per l’emisfero australe oggi è il solstizio d’estate.

Alle medie latitudini boreali, la notte astronomica è molto lunga e gli appassionati del cielo stellato hanno a disposizione molto tempo per osservare e fotografare i corpi celesti più elusivi. A Venezia, per esempio, la notte dura oggi circa 15 ore e un quarto. Una lunga, tersa notte invernale è sicuramente un bel regalo per gli astronomi.

Cos’è il solstizio

Il termine solstizio deriva dal comportamento apparente del sole nel cielo. In quel momento la declinazione solare sembra "arrestarsi", avendo raggiunto un picco: da quel momento, il sole inizierà a risalire/ridiscendere, dapprima lentamente, poi sempre più in fretta, verso l’equatore celeste.

L'articolo originale su Today.