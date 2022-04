Addio all’imprenditore Fabrizio Tosatto, co-fondatore della Idealkart

All’età di 67 anni è mancato all’affetto dei suoi cari Fabrizio Tosatto, originario di Zero Branco (Treviso). Ultimo di 7 fratelli, viveva con la moglie a Monastier. Fabrizio dagli anni ’70 lavora al fianco del fratello Augusto nell’azienda Idealkart con sede a Meolo, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato.Insieme sono stati cofondatori nel 1992 di Ondulati Nordest.

Ha sempre gestito queste importanti attività con passione e dedizione facendone parte attiva, manager molto conosciuto stimato e benvoluto dai clienti e fornitori in Italia e all’estero, e anche dai 150 dipendenti, con i quali ha sempre avuto un rapporto reciproco di stima e riconoscenza. Ha insegnato e trasferito la passione per questo lavoro al figlio Andrea, che lo affianca da 20 anni, e al figlio Marco.

È stato presente in azienda con costanza, nonostante la malattia, fino alla scorsa settimana. Fabrizio era non solo un gran lavoratore, ma anche un grande appassionato della montagna, passione che condivideva con l'amata moglie Giuliana, con la quale da 46 anni era legato. Da 7 anni lesue giornate erano scandite anche dall’allegria e spensieratezza dei suoi 5 nipotini. Da anni sosteneva la Fondazione Oncologica Trevigiana.

Lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuto come dirigente e in chi insieme a lui ha condiviso momenti di gioia. Si è spento nella sua casa di Monastier di Treviso circondato dall’amore della Moglie Giuliana, i figli Andrea con Alice, Marco con Laura e i nipoti Alvise, Matilda, Allegra, Camilla e Arturo.

Sarà possibile salutare Fabrizio presso la Casa Funeraria di Roncade, giovedì 28 aprile dalle ore 10. I funerali avranno luogo venerdì 29 aprile alle 10.30 presso la Chiesa Abbaziale di Monastier di Treviso.