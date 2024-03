A zig zag ubriaco in autostrada, intercettato e bloccato a Spinea dai carabinieri

Lo hanno visto guidare a zig zag, procedeva sbandando a destra e sinistra sulla carreggiata e a un certo punto ha anche preso la rotonda di Spinea in contromano. Venerdì sera è scattato l'allarme in autostrada per un conducente che sembrava avanzare come se fosse fuori controllo alla guida di una macchina.

Alcuni automobilisti hanno chiamato la centrale dei carabinieri e varie pattuglie sono partite verso il casello per riuscire a intercettare e bloccare il veicolo. Erano le 18 circa, i militari in contatto con chi aveva fornito le informazioni dando indicazioni sulla localizzazione dell'auto hanno seguito l'itinerario, sia nelle vicinanze che all'interno del casello dell'autostrada.

Intanto l'allerta era stata diramata anche alla polizia stradale che ha fatto arrivare alcune pattuglie, visto che la maggior parte dei mezzi era stata dirottata sul Passante, impegnato dalle 16.30 circa su un altro sinistro. Un autobus turistico, che trasportava 50 studenti, durante la marcia aveva perso infatti due ruote posteriori a sinistra mentre transitava fra Spinea e Martellago in direzione Milano. Nessuna conseguenza per i ragazzi a bordo, tutti salvi e trasferiti su un altro mezzo per continuare il viaggio.

La corsa dei carabinieri è invece andata avanti per poter individuare la macchina fuori controllo che era stata segnalata, fino a quando i militari sono riusciti a riconoscerla e hanno bloccato l'autista al volante. L'uomo, di origini albanesi e sotto l'effetto dell'alcol, intercettato dalla polizia stradale è stato arrestato e preso in carico dall'Arma che lo ha portato in caserma per fare tutte le verifiche necessarie.