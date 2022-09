Progettista denunciato, incassa i soldi di una pratica edilizia mai svolta

Un noto progettista sandonatese è stato denunciato dalla polizia locale di San Donà di Piave. A seguito di segnalazione di presunto abuso edilizio la Municipale ha accertato che il progettista, conosciuto nel sandonatese, aveva incassato i soldi di una pratica edilizia da una famiglia del posto, simulando di aver svolto il lavoro senza in realtà aver mai presentato alcun progetto allo sportello unico edilizia del Comune.

Per convincere gli ignari clienti, il professionista aveva addirittura compilato il cartello edilizio, indicando i dati dei committenti e un numero di pratica edilizia del tutto inventato, che è stato esposto sul cancello dell’abitazione in corso di ristrutturazione, per far sembrare perfettamente in regola i lavori in corso di svolgimento.

Gli agenti della Locale della sezione Tutela del territorio hanno scoperto il grave illecito durante uno dei numerosi controlli che sono stati svolti quest'anno, in collaborazione con lo sportello unico dell'edilizia privata. Il tecnico è stato denunciato per falso ideologico nelle certificazioni amministrative, e i committenti sono stati obbligati a presentare una nuova pratica edilizia di sanatoria.

Il Comando di polizia locale fa sapere che, per fortuna, si tratta di un caso isolato, visto che i tecnici che lavorano a San Donà nel campo dell'edilizia sono dei seri professionisti. L'assessore alla Sicurezza Walter Codognotto e l'Amministrazione comunale auspicano che i controlli possano continuare a tutela dei tecnici onesti e dei tanti cittadini che si affidano a loro in un momento di grandi incentivi a favore dell'edilizia privata.