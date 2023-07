Accoltellamento in piazzale Roma, la lite è iniziata con l'aggressione a un tassista

Non è iniziata in strada ma a bordo di un taxi la rissa che si è conclusa con l'accoltellamento di quattro persone domenica alle 4 del mattino a Piazzale Roma. Il primo a rimanere vittima di schiaffi e pugni all'interno del proprio mezzo di servizio è stato un tassista 53enne di Mogliano Veneto, G.M., in servizio notturno tra sabato e domenica.

«A Piazzale Roma ero arrivato carico - racconta - ho portato un cliente che avevo prelevato al Casinò e sarei poi ripartito per l'aeroporto dov'era stato chiesto un servizio». Così G.M. ripercorre tutto l'accaduto spiegandolo al collega A.G., prima di spegnere il cellulare e mettersi a riposo dopo una notte faticosissima. Una volta a Venezia e mentre ancora la persona che G.M. aveva accompagnato doveva scendere dal suo mezzo, sul taxi è salito un nordafricano visibilmente alterato e con una bottiglia in mano, che insisteva affinché partisse con lui a bordo. «Io però avevo già un servizio prenotato e gli ho spiegato che si sarebbe dovuto mettere in coda un po' più indietro - ai giardini Papadopoli - e attendere il primo operatore libero. Quindi è nata una discussione e a un certo punto quell'uomo mi ha colpito con un pugno».

Ma non era ancora finita. Poco dopo al tunisino, poi identificato, a bordo dello stesso taxi si è aggiunto un kosovaro. «Mi ha tirato un pugno alla nuca - prosegue il tassista G.M. - Sempre perché ho cercato di spiegare che ero già impegnato». A quel punto, anche se aveva paura perchè loro erano in due, il tassista è andato avanti a convincerli che avrebbero potuto avere un altro mezzo, bastava che scendessero e avessero un po' di pazienza. Quando finalmente il tunisino e il kosovaro sono usciti dall'auto G.M. ha cercato aiuto. «Ho chiamato il 113 e mi sono allontanato, ma intanto ho visto arrivare altri due stranieri che si sono avvicinati ai primi due e hanno iniziato a colpirli».

Una lite violenta, poi finita a coltellate fra tutti e quattro: il tunisino, il kosovaro 19enne e due bengalesi. Solo l'arrivo delle volanti della polizia e poi del Suem ha evitato conseguenze più gravi. Due di loro sono stati portati via in condizioni molto serie. Uno è stato trasferito con l'idroambulanza all'ospedale Civile di Venezia e ricoverato in prognosi riservata; il tunisino, 41 anni, residente del centro storico, è stato trasferito a Mestre in condizioni gravissime e ha subito un'operazione chirurgica all'addome. Un altro, ferito al volto e a un braccio è rimasto in osservazione all'Angelo ma non era in pericolo di vita, e la quarta persona visitata e medicata in codice verde è stata poi dimessa.

«Attacchi e aggressioni ormai si ripetono ogni notte - spiega A.G., operatore della cooperativa Radio Taxi Venezia Mestre, collega del tassista coinvolto nel pestaggio di domenica all'alba -. Un mese e mezzo fa abbiamo scritto una lettera al prefetto Michele Di Bari e abbiamo spiegato la situazione che stiamo vivendo. Abbiamo paura, temiamo per la nostra sicurezza e anche per quella dei clienti. Nel corso della giornata e fino a sera, lavoriamo tranquillamente e non c'è alcun pericolo perché a piazzale Roma le pattuglie delle forze dell'ordine e la polizia locale sono sempre presenti. Di notte, al contrario, non c'è nessuno. Abbiamo chiesto che ci sia un presidio permanente perché succede ormai di continuo di essere bersaglio di persone che si ubriacano e poi mentre attendono gli autobus aggrediscono i tassisti sul piazzale. Stiamo anche pensando a una vigilanza privata: rischiamo di continuo durante la notte e così non possiamo andare avanti. Chiediamo venga garantita una sicurezza pubblica permanente». G.M. intanto è andato a denunciare i fatti accaduti alla polizia.