Marea a 120 centimetri, valore record per agosto: «Eventi come questo sempre più frequenti»

La marea ha raggiunto lunedì sera a Venezia una punta massima di 120 centimetri in mare aperto, ma la città è rimasta all'asciutto grazie al Mose, sollevato nel tardo pomeriggio. Un dato eccezionale ad agosto nella storia dell'acqua alta, causato dal forte calo barico dovuto alla depressione in atto sull'Adriatico, sommato al contributo astronomico.

Intervistato dall'Ansa, il responsabile del Centro maree del Comune, Alvise Papa, ha sottolineato come quello di ieri sera sia stato un valore record: «Dopo i 102 centimetri del 6 agosto scorso, valore mai registrato prima nel cuore dell'estate, ecco che gli strumenti del Centro maree posizionati presso la piattaforma acqua alta del Cnr-Ismar hanno misurato 112 centimetri, con una battuta addirittura di 115 centimetri, e una punta di 120 alle dighe di Lido e Malamocco».

«Eventi come quelli che stiamo vivendo in questi ultimi anni saranno sempre più frequenti e si presenteranno in periodi dell’anno fino a poco fa impensabili - sottolinea Papa -. Questo è il frutto dell’aumento del livello medio del mare che stiamo registrando in questi anni, e di una meteorologia marina che mostra ogni anno fenomeni particolari, spesso mai osservati prima nella nostra area».