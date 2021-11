Actv: lo sciopero nazionale diventa locale, ma fuori dalle ore di punta

È sciopero nazionale plurisettoriale il 3 dicembre: a proclamarlo è Ugl Autoferro. In tutto il Veneto si fermano i trasporti dalle 20 a mezzanotte, mentre solo a Venezia incrociano le braccia i dipendenti della navigazione, automobilistici e tranviari Actv dalle 21, poiché la sigla locale Ugl Aft ha deciso di aderire, «limitando i disagi», afferma il sindacalista Igor Cuzzolin. «Sarebbe stato necessario altrimenti assicurare le fasce minime garantite, con 4 ore di sciopero, ma le motivazioni dell'astensione che ha carattere nazionale, non coinvolgono la vertenza veneziana che va avanti da oltre 10 mesi e riguarda la disdetta dell'integrativo», spiega Cuzzolin.

Ugl a Venezia ha organizzato assieme a Filt Cgil e Usb, con Sgb e Cub che aderiscono, uno sciopero di 24 ore il 13 dicembre. E non sarebbe stato possibile, in base alle regole della commissione di garanzia, indire un'altra dichiarazione prima dei 20 giorni, visto che c'è stato uno sciopero il 15 novembre. Aggregandosi all'astensione nazionale la tempistica scende a 10 giorni, e per questo, come ha spiegato Cuzzolin, la sigla locale Ugl Aft ha potuto aderire alla protesta nazionale del 3 dicembre.

Le ultime corse prima dello sciopero e le prime corse con cui riprenderanno i servizi di navigazione e automobilistici urbano ed extraurbano saranno pubblicate nei prossimi giorni on line sui siti aziendali www.actv.it e www.avmspa.it. Per informazioni consultare la relativa news, i pannelli informativi agli approdi, i canali social istituzionali e il call center Dime 041 041. Queste le motivazioni dello sciopero dichiarate dalla sigla sindacale promotrice: · per la discriminazione tra lavoratori in possesso e non di green pass, contraria a quanto previsto dalle norme e dalle raccomandazioni in materia di discriminazione

· per le intimidazioni e le ritorsioni che stanno verificandosi, vista l’autonomia decisionale lasciata alle aziende di stabilire le procedure aziendali in materia di applicazione del green pass, andando addirittura oltre quelle che sono le norme stabilite dalla legge, relativamente all’assenza ingiustificata e alla sospensione di qualsiasi emolumento economico per il periodo di assenza dal lavoro