Aggredisce i carabinieri per evitare il controllo: in tasca la cocaina

Ha aggredito i carabinieri per sfuggire al controllo, ma alla fine si è cacciato in un mare di guai. Protagonista, un 49enne di Vigonovo, notato dai militari in via Donghi a Padova mentre si aggirava con fare sospetto. La pattuglia ha deciso di controllarlo e la sua reazione è stata spropositata. L'uomo, per sottrarsi all'identificazione, ha aggredito il personale in divisa, ma dopo una breve colluttazione è stato reso inoffensivo.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso complessivo di un grammo. Il 49enne è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Le due dosi di cocaina sono state sequestrate. Nessuno dei militari coinvolti nell'operazione ha necessitato delle cure del pronto soccorso.