La sanità si prepara al possibile picco di epidemia di metà novembre

L'epidemia avanza, la sanità lavora per tenerla arginata e si prepara al prossimo picco che è previsto a metà novembre. Innanzitutto i dati: è noto che in questa seconda ondata il numero di tamponi eseguiti è molto alto (l'Ulss 3 ne fa in media 1500-1700 al giorno, con punte di 2000), ma è cresciuta anche la percentuale di coloro che sono risultati positivi: il 3,2%, mentre nella prima ondata era del 2,2-2,3%. Delle persone attualmente positive nel territorio Ulss 3, che sono circa 4500, il 68% è completamente asintomatico e il 25% ha sintomi molto lievi, mentre i sintomi più gravi, che comportano il ricovero ospedaliero, toccano il 2-3% dei positivi: sono i 193 pazienti attualmente ricoverati negli ospedali dell'Ulss 3, di cui 17 in terapia intensiva.

Potenziamento degli ospedali

Il dato cresce, seppur lentamente: a inizio mese circa il 10% dei posti letto di terapia intensiva era occupato da malati di Covid-19, adesso è il 24% dei 71 a disposizione negli ospedali Ulss 3. Considerato che un altro 58% è occupato da pazienti di altro tipo, resta libero il 18%, una dozzina. L'Ulss, di conseguenza, sta attivando man mano nuovi posti letto in vista del picco: nel fine settimana ne saranno messi a disposizione altri 8 all'ospedale di Dolo. «Per ora la rete ospedaliera sta rispondendo bene alle esigenze di ricovero - ha commentato il direttore dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - ma l'attenzione resta alta, perché sono dati che variano di ora in ora». Da notare che il picco raggiunto a inizio aprile nell'Ulss 3 è stato di 214 ricoveri. «Adesso siamo a 193 - ha ricordato Dal Ben - quindi ci stiamo avvicinando a quel numero. La strategia - ha proseguito - è potenziare i posti Covid-19 negli ospedali, ma puntare decisamente alla gestione dei positivi non gravi a domicilio». Un altro dato rilevante riguarda le caratteristiche anagrafiche dei ricoverati: l'età media è scesa rispetto alla prima ondata e oggi i pazienti gravi (intubati con ventilazione meccanica, oppure con ventilazione non invasiva) hanno una media di 66 anni. Complessivamente l'età media dei ricoverati Covid, compresi quelli in area non critica, è circa 73 anni.

Scuole e case di riposo

Le attenzioni sono concentrate molto sulle residenze per anziani e sulle scuole. Per quanto riguarda le case di riposo (31 quelle monitorate dall'Ulss 3), al momento ci sono 146 ospiti positivi al coronavirus presenti all'interno delle strutture, mentre 12 sono stati ricoverati. Ci sono anche 87 operatori sanitari positivi, tutti asintomatici e in isolamento. Nelle scuole del territorio Ulss 3 sono 117 le classi attualmente interessate da almeno un caso di coronavirus, per un totale di 104 alunni positivi e 34 docenti. La maggior parte delle classi coinvolte, 71, si trova nel comune di Venezia, 7 classi sono a Mira e altrettante a Chioggia, 6 a Mirano, 5 a Santa Maria di Sala. I casi si sono verificati in maggioranza nelle scuole superiori (40 classi).