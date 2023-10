Tragedia di Mestre, migliorano i pazienti ricoverati negli ospedali veneziani

Sono sempre 15 i pazienti coinvolti nella tragedia di Mestre ricoverati presso gli ospedali del Veneto. Come comunicato questa mattina dalla Regione Veneto, 9 si trovano in terapia intensiva, 5 nei reparti di chirurgia e uno in pediatria.

Per quanto riguarda i superstiti in cura all'ospedale dell'Angelo, due si trovano nei reparti di degenza e sono in fase di miglioramento. «Stiamo pensando per una sicuramente una dimissione nei prossimi giorni - ha fatto sapere all'Ansa la direttrice sanitaria, Chiara Berti -. Per l'altro, invece, non è immediata», ma potrebbero essere sufficienti «tre o quattro giorni». Altri tre pazienti sono invece ricoverati in terapia intensiva, due dei quali con respiro spontaneo (uno dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico) e una ancora intubata. Il paziente all'ospedale di Mirano è uscito ieri dalla rianimazione e si trova ora in chirurgia generale, mentre la giovane ricoverata a Dolo sta migliorando, e potrebbe uscire dalla rianimazione all'inizio della prossima settimana.

Fuori provincia, a Treviso sono ricoverati cinque pazienti, tre tedeschi, uno spagnolo e un'ucraina: per quattro il decorso è giudicato regolare, mentre un paziente risulta stabile. Infine a Padova ci sono una donna e una bambina ucraine e una donna spagnola, tutte e tre ancora in condizioni critiche.

Nel frattempo continuano ad arrivare e a essere accolti i familiari dei feriti e delle vittime. Spiega Moreno De Rossi, direttore del servizio di Salute mentale di Mestre: «Stiamo dando le informazioni ufficiali a queste famiglie. Alcuni li abbiamo contattati per via telefonica, alcuni non riusciranno a venire per la distanza. Qualcuno - ha aggiunto - ci ha scritto via mail, qualcuno non ha ancora preso contatti, per cui nella giornata di oggi cercheremo anche queste persone qui».