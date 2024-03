Il gruppo Bordignon-Fincantieri-Ranzato si aggiudica la costruzione del nuovo stadio

È il gruppo di imprese formato da Bordignon, Fincantieri e Ranzato ad aggiudicarsi la gara per la costruzione del futuro stadio di Venezia, l'opera principale del "Bosco dello sport" nell'area di Tessera. Una struttura che, con 16mila posti a sedere, potrà ospitare eventi sportivi e concerti, per un costo preventivato di oltre 70 milioni di euro.

Le buste sono state aperte ieri, 26 marzo. «Dopo le obbligatorie verifiche normative - riferisce il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Venezia, Andrea Tomaello - il gruppo dovrà presentare il progetto definitivo, che sarà approvato dalla giunta, e poi partire con i lavori». Si completa così, aggiunge l'assessore, l’iter delle gare relative alla realizzazione del Bosco dello sport. Quattro delle cinque gare (arena, nuova viabilità, opere di urbanizzazione interna ed opere a verde e di paesaggio) sono già state espletate completamente, e le imprese già incaricate all’esecuzione dei lavori.

Il Bosco dello sport, inizialmente finanziato tramite i fondi del Pnrr, era finito sotto la lente della Commissione europea, che ne aveva bloccato i fondi. Nel luglio del 2023 il governo aveva firmato un decreto per stanziare comunque le risorse necessarie per una parte delle opere, mentre per la parte restante ci penserà direttamente il Comune di Venezia. Il progetto, complessivamente, prevede la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational. Una particolare attenzione verrà riservata all’aspetto ambientale, con una superficie verde di quasi 79 ettari.