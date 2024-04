Denunciato l'uomo che aveva aggredito l'attivista anti-borseggi

I carabinieri di Venezia hanno denunciato in questi giorni un uomo 46enne di nazionalità romena. Si tratta del presunto autore dell’aggressione avvenuta prima di Pasqua ai danni di un’attivista contro il fenomeno dei borseggi in città: la donna, secondo un format diventato popolare, lo avrebbe notato tra le calli, riconoscendolo, e poi ripreso con il proprio telefono mentre segnalava ai turisti il pericolo per i "pickpocket" in azione. Lui a quel punto avrebbe reagito in modo violento, spintonandola e cercando di portarle via il cellulare.

La donna è riuscita a divincolarsi, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze, e in seguito ha presentato denuncia. A conferma dell'identità dell'aggressore c'erano anche i video registrati con il telefono. I carabinieri, una volta accertata la dinamica dei fatti, hanno denunciato l'uomo per il reato di percosse.

L'attività dei "cittadini non distratti" nel contrasto ai borseggi è stata riconosciuta anche a livello istituzionale: nel dicembre scorso il consigliere regionale Marco Dolfin ha promosso, a Palazzo Ferro Fini, un incontro con alcuni rappresentanti del comitato, definendoli «cittadini che rischiano in prima persona per avvertire, per salvare, i turisti del centro storico: un grande esempio di cittadinanza attiva». Proprio in quell'occasione era stato sottolineato che la loro militanza non è esente da rischi: non sempre i borseggiatori che si vedono scoperti reagiscono andandosene e rassegnandosi, ma capita che passino a offese, sputi e spintoni. Come è successo in questo caso.