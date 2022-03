Ragazza aggredita da un uomo, salvata dai vigili del fuoco

Un'aggressione è stata sventata da una squadra dei pompieri di Mestre che, la notte scorsa, stava rientrando dopo l'intervento per un incidente stradale nel trevigiano. Gli operatori a bordo della camionetta hanno notato, all'altezza di un parcheggio nei pressi di un sottopasso a Mogliano Veneto, una giovane donna che alzava le braccia verso di loro, cercando di attirare l'attenzione.

I pompieri, insospettiti, sono tornati indietro e, raggiunto il parcheggio, hanno visto che un uomo stava trattenendo la donna con forza, prendendola al collo. L'aggressore, rendendosi conto del loro arrivo, ha mollato la presa ed è fuggito, ma i vigili del fuoco lo hanno rincorso e fermato, trattenendolo fino all'arrivo dei carabinieri.

La ragazza, in stato di choc, è stata assistita in attesa dell'ambulanza, quindi presa in cura dai sanitari del 118. L’aggressore invece è stato portato in caserma per essere sentito dai carabinieri.