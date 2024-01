Aggressione a scuola, attaccate assistenti Ames ed educatrici

Aggressione alla scuola comunale Gori di Zelarino. È successo stamattina, venerdì 26 gennaio, e l'attacco è avvenuto ai danni di lavoratrici Ames e delle educatrici da parte di un genitore seguito dai servizi sociali, entrato nella materna. «Fatto grave, siamo accanto alle lavoratrici anche nella valutazione dei danni che hanno avuto - commenta Paolo D’Agostino della segreteria della Funzione pubblica Cgil - Assistiamo da diverso tempo ad una crescente aggressività nei servizi ai cittadini e da tempo rimarchiamo la necessità da parte del Comune di Venezia di occuparsi seriamente del problema». Fp Cgil ha formulato al Comune, argomenta D’Agostino, una . «A cominciare - precisa - da una formazione specifica sulla gestione dei conflitti e sulla manutenzione ordinaria delle sedi, che spesso sono carenti delle misure minime di sicurezza».

Per quanto riguarda le famiglie, prosegue il sindacalista, quando sono prese in carico dai servizi sociali vengono affidate alle coordinatrici pedagogiche. «Questa amministrazione ha deciso di disinvestire su questo profilo e nel tempo sono diminuite sia di numero che, conseguentemente, di presenza nelle scuole e nei rapporti con insegnanti e famiglie. Questa scelta va rivista integrando maggiormente questa figura e includendo nei momenti educativi e formativi tutti i soggetti attivi nelle scuole, fra cui anche il personale di Ames e degli appalti. È la scuola nel suo complesso a dover prendere in carico le famiglie - conclude D’Agostino, non i singoli lavoratori e c’è la necessità di tavoli fra servizi educativi e servizi sociali per affrontare i problemi comuni. Abbiamo inviato una richiesta di convocazione sperando che stavolta non cada tutto nel silenzio».