Alberto Rizzotto, chi era l'autista del bus precipitato a Mestre

Tra le 21 vittime dell'autobus precipitato a Mestre c'è l'esperto autista del mezzo, Alberto Rizzotto: aveva 40 anni ed era originario di Tezze di Piave di Vazzola (Treviso). Rizzotto stava trasportando una comitiva di turisti verso il campeggio Hu di Marghera. Poco prima aveva pubblicato un posto sul suo profilo Facebook. «Shuttle to Venice» (navetta per Venezia), aveva scritto alle 18.30, un'ora e mezza prima della tragedia. Nei commenti, lo strazio e l'incredulità di amici e conoscenti.

L'autobus era nuovo e lui era bravo a fare il suo lavoro. Preparato e prudente. Sono certezze. Alberto Rizzotto potrebbe essersi sentito male all'improvviso mentre imboccava il cavalcavia e per questo il bus è poi caduto, dopo aver rimbalzato sul guardrail. Era un autobus elettrico, dunque molto pesante. Alberto Rizzotto, secondo quanto riferito dall'assessore alla viabilità, Renato Boraso, era esperto, con almeno 6-7 anni di guida alle spalle. In base alle prime testimonianze pare che il mezzo non stesse andando a grande velocità, il bus avrebbe colpito per due volte il guardrail prima di precipitare.

Quarant'anni, ma già un autista molto esperto. C'è sgomento nel paese di Rizzotto. «Un ragazzo tranquillo, come la sua famiglia - dice il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon - da un po' non lo vedo in giro, viaggia molto, proprio domenica ero a pranzo assieme ai suoi genitori con la Pro loco. Una notizia che mi ha lasciato attonito».? Non avrebbe avuto un ruolo l'eventuale stanchezza. Il conducente aveva preso servizio nel pomeriggio poco prima dello schianto, un'ora e mezza circa prima del dramma.