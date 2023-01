Allarme bomba a piazzale Roma, evacuato il tribunale

Allarme bomba nella sede di piazzale Roma del tribunale di Venezia. Poco prima delle 9 di venerdì 13 gennaio è stato bloccato l'accesso all'edificio e, nei minuti successivi, tutti i presenti sono stati evacuati. Decine di persone sono rimaste in attesa all'esterno della cittadella per oltre due ore, fino alle 11.30, momento in cui è cessato l'allarme.

Nel frattempo si è attivato il piano di sicurezza previsto in questi casi, con l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Sono arrivati i carabinieri e, come da protocollo per casi di questo tipo, anche gli artificieri della questura. Gli agenti hanno avviato le verifiche, ispezionando gli ambienti interni della struttura per individuare eventuali oggetti sospetti.

Le operazioni, come detto, sono terminate alle 11.30 con la riapertura dell'ingresso ai lavoratori e al pubblico, dopo che gli accertamenti hanno escluso la presenza di situazioni di pericolo. Non è noto che cosa abbia fatto scattare l'allerta: una delle ipotesi è che tutto sia partito da una telefonata anonima.