Alto impatto della polizia nel Miranese, ladri senza freni: intrusioni e danni a Scorzé

Ladri fuori controllo a Scorzé giovedì sera. Intorno all'ora di cena sconosciuti hanno preso d'assalto via Moglianese, a Peseggia, e le case nei dintorni. In un'abitazione vicino al supermercato Prix verso le 21 sono arrivati i carabinieri: i ladri avrebbero rimosso il vetro di una porta finestra e quindi ai proprietari, anziani, che in quel momento erano fuori casa, hanno dato l'allarme. Il sensore dell'antifurto, pur a impianto attivato, pare non abbia rilevato l'intrusione e sia rimasto al suo posto sull'infisso senza registrare la manomissione della finestra. Come quasi sempre succede, non è ingente il valore dei monili o dei contanti portati via: molto più costosi da riparare sono i danni causati dalle effrazioni.

I servizi di prevenzione e controllo vanno avanti in provincia. All'inizio della settimana c'è stata un'altra operazione Alto impatto nel Miranese, contro i furti nelle abitazioni, coordinata dalla prefettura e gestita dalla questura di Venezia come deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L'operazione, svolta con il contributo della polizia locale, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di Finanza, ha portato all'identificazione di centoundici persone, trentatrè con precedenti e sei già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Dieci i bar passati al setaccio e sessantacinque i clienti verificati. I controlli straordinari andranno avanti su quest'area, dove tanti cittadini e comitati da anni chiedono la nascita di un presidio fisso della polizia di Stato. La stagione invernale, infatti, a causa della considerevole riduzione delle ore di luce, può divenire condizione favorevole per i malintenzionati che ogni anno, a partire dall'autunno, entrano in azione compiendo furti nelle case ed entrando nelle proprietà private.

Nell’ambito della prevenzione, la polizia ricorda che è importante il contributo dei cittadini in quanto adottare alcune accortezze, come ad esempio chiudere sempre la porta di ingresso a chiave con le mandate, munirsi se possibile di sistemi di allarme e videosorveglianza, evitare di pubblicare sui social programmi di viaggi o vacanze e contattare immediatamente le forze dell’ordine qualora si ravvisino movimenti di persone sospette vicino alla propria abitazione, possono concorrere a scoraggiare i malviventi.