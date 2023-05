La delibera voluta da Costalonga funziona: «Negozi di paccottiglia sostituiti da attività di qualità»

La delibera "anti paccottiglia" introdotta dall'assessorato al Commercio del Comune di Venezia inizia a dare i suoi frutti. A un anno dalla sua entrata in vigore, la misura ha evitato l'apertura di attività di scarsa qualità nell'area marciana e lungo le calli maggiormente frequentate, senza incorrere nel rischio di aumentare il monte degli sfitti.

Come spiegato dall'assessore Sebastiano Costalonga, le aperture nelle zone sottoposte a vincolo sono state in tutto 93 negli ultimi dodici mesi, contro le 95 del 2018/2019: i numeri restano quindi pressoché invariati, ciò che cambia sono tipologia e qualità dei nuovi negozi. «La differenza si vede - ha sottolineato Costalonga -. I commercianti ora sono contenti delle attività che vengono aperte al loro fianco, perché non sono più di basso profilo, e portano un valore aggiunto».

Il ritorno degli artigiani in centro storico

Il risultato forse più significativo è la riduzione del 90% delle cosiddette attività "apri e chiudi", ossia quelle che alimentano l'evasione fiscale e fanno concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole. Tra gli effetti positivi, come rilevato dall'assessore, c'è anche il ritorno degli artigiani: sono in tutto 23, per il momento, quelli che hanno aperto nel cuore pulsante del centro storico: «In passato si erano spostati nelle zone periferiche - ha rilevato l'assessore -, ora sono dove meritano di stare, perché portano con sé la storia della città».

Complessivamente, nell'ultimo anno, nell'area vincolata hanno aperto 27 negozi di "alta gamma", 23 botteghe artigiane, 6 negozi di arte e stampe, 4 gioiellerie, così come ottici, profumerie, librerie, ma anche ortofrutta e mercerie. «Negozi - ha detto Costalonga - che tutti continuavano a dire che chiudevano o avrebbero chiuso, e che invece sono stati aperti, perché sono utili e di interesse per il cittadino». Il sestiere di San Marco è stato quello maggiormente interessato da nuove aperture (il 57% del totale), mentre la distribuzione tra Cannaregio, San Polo e Castello si equivale, con una decina di aperture a testa.

La delibera approvata lo scorso anno impedisce, per un periodo di tre anni, l'insediamento e il trasferimento, nell'area attualmente vincolata, di negozi di commercio al dettaglio del settore alimentare e di attività che non prevedono la presenza di un addetto, come lavanderie a gettone, e locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione di cibi e bevande.