Trovata senza vita in casa, indagini sulla morte di un'anziana

Allarme nella notte tra venerdì e sabato, quando un'anziana sulla settantina è stata trovata morta in casa sua a Lido, sul Lungomare Guglielmo Marconi. A chiamare la polizia locale sono stati i vicini di casa, in prima battuta preoccupati per il forte odore proveniente dall'abitazione. Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento hanno trovato la signora priva di vita, molto probabilmente già da qualche giorno ormai e in condizioni che nell'immediato non sono sembrate naturali.

Per questo il caso non è stato chiuso con la rimozione della salma ma del fatto è stata avvertita la squadra Mobile della polizia veneziana e l'Autorità giudiziaria. Poco dopo i vicini hanno visto transennare l'abitazione, con il nastro bianco e rosso anche in terrazza, e i poliziotti della Scientifica al lavoro sui rilievi e le indagini. Il sospetto è che la donna sia morta per mano di qualcuno e su questa ipotesi che tinge di giallo il ritrovamento della salma in casa, stanno indagando gli uomini della Mobile. Al momento nessun rumore particolare, né un urlo, né una richiesta d'aiuto, sarebbero stati uditi dagli abitanti delle porte accanto. Per questo sulle ragioni della scomparsa ci sono importanti interrogativi a cui la polizia sta cercando di dare risposta.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday