Anziana truffata da un finto carabiniere gli consegna monili per 40mila euro

Gli ha consegnato un sacchetto con detro tutto ciò che aveva: monili in oro, per lo più, del valore di circa 40mila euro. Lo ha fatto perchè credeva che quell'uomo fosse un carabiniere e che quei soldi servissero per salvare sua figlia dall'arresto. Fortunatamente, i veri militari hanno assistito alla scena e sono riusciti a bloccarlo e a recuperare il bottino.

È finito in manette nei giorni scorsi a San Donà un giovane truffatore. L'uomo è stato visto da una pattuglia in borghese scendere da un taxi e avvicinarsi con fare sospetto alla porta di un’abitazione dal cui cortile è uscita una donna, una pensionata di 88 anni, che gli ha consegnato un sacchetto. «Servono 7mila euro per evitare l'arresto di sua figlia», le aveva detto poco prima al telefono. I militari si sono avvicinati per procedere al controllo dell’uomo che, però, si è dato alla fuga nei campi. Poco dopo è stato bloccato e la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla vittima. Il giovane è stato processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione.

