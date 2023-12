Il consiglio comunale approva la variante per il nuovo parco tecnologico al Lido

È arrivata nella seduta di oggi l'approvazione del consiglio comunale al progetto per il parco tecnologico al Lido di Venezia, nell'area dell'ex ospedale al mare e della Favorita. Si sono espressi a favore 22 consiglieri, mentre altri 9 si sono astenuti.

Il progetto, oltre al polo dedicato allo sviluppo della digitalizzazione e della ricerca in ambito medico, prevede un nuovo presidio sociosanitario, un parco urbano, alloggi e servizi. A realizzarlo sarà la CompuGroup Medical di Frank Gotthardt, azienda tedesca del settore della sanità digitale, grazie ad un accordo con Cassa depositi e prestiti (Cdp), proprietaria dell'area. Il parco tecnologico sostituisce quindi il precedente progetto (ora revocato) che proponeva la realizzazione di due resort di lusso. La nuova proposta prevede inoltre l’utilizzo pubblico del teatro Marinoni e della chiesa di Santa Maria Nascente.

La proposta è corredata da uno studio progettuale preliminare per la realizzazione del nuovo presidio sanitario, che sarà collocato nell’area ad ovest di via dell’Ospizio Marino, sempre di proprietà di Cdp: qui troveranno spazio nuovi e più efficienti servizi sanitari, in sostituzione di quelli oggi presenti nel Padiglione Rossi.

La variante, così come il successivo Piano urbanistico attuativo, sarà ora sottoposta al procedimento di valutazione ambientale strategica e alle intese con gli altri enti interessati (Regione, Ulss 3, Enac, eccetera). La documentazione dovrà contenere anche la valutazione d’impatto sul patrimonio, visto che l'intervento ricade all’interno del sito Unesco di Venezia.

Ci sarà poi un contributo straordinario che sarà calcolato in sede di pianificazione attuativa, conseguente all'aumento del valore dei beni per effetto della variante: sarà destinato alla realizzazione del nuovo presidio socio-sanitario da cedere al Comune. Infine, la variante prevede la soppressione di 12mila metri quadri di edificazione residenziale nell'area della Favorita (previsti dai progetti approvati nel periodo commissariale), che sarà interamente destinata a verde pubblico e servizi ai cittadini.