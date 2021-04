Arrestati a Parigi 7 brigatisti. Tre in fuga, tra cui Bergamin

Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamattina a Parigi su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Tra questi c'è Luigi Bergamin, condannato in relazione all'omicidio del macellaio Lino Sabbadin, di Santa Maria di Sala, avvenuto il 16 febbraio 1979.

La notizia è stata annunciata dall'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. L'operazione, scrive Ansa, è stata condotta dall'Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della criminalpol e con l'antiterrorismo della polizia italiana e con l'esperto per la sicurezza della polizia italiana nella capitale francese.

Gli arrestati sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse; Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale. Quelli ancora in fuga sono Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Luigi Bergamin.

L’omicidio di Lino Sabbadin

Bergamin era compagno di lotta di Cesare Battisti nei Proletari armati per il comunismo (Pac), di cui è considerato uno degli "ideologi". Per l'omicidio di Sabbadin ha subito una condanna definitiva a 17 anni e 11 mesi: i processi hanno dimostrato che, anche se non partecipò materialmente all'esecuzione (che è attributa a Battisti, Diego Giacomini e Paola Filippi), prese parte alle fasi della pianificazione.

Era stato arrestato in Francia verso la fine degli anni ’80, ma di lì a poco liberato e non estradato. L’omicidio era stato rivendicato dai Pac come rappresaglia a sostegno della criminalità organizzata che si «riappropriava del reddito». Prima dell’attentato, Sabbadin nel corso di una rapina ai suoi danni aveva sparato a un rapinatore, uccidendolo. Il 16 febbraio 1979 si trovava nella sua macelleria di Caltana, quando il commando dei Pac lo elliminò, come ritorsione per aver reagito alla precedente rapina.