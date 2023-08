Arrestato il finto chirurgo plastico, non era a Hong Kong. Bloccato dai carabinieri a Marghera

Si pensava potesse essere addirittura a Hong Kong invece stamattina, martedì 22 agosto, i carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia hanno arrestato a Marghera Matteo Politi, il chirurgo estetico con la terza media ricercato dalla polizia di mezzo mondo. Per oltre 15 anni ha dichiarato di essere uno specialista in “cosmetic and aesthetic medicine”.

Al termine degli accertamenti svolti anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno, i militari hanno bloccato il 43enne mestrino condannato a scontare 3 anni e 4 mesi di carcere per i reati di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica all'estero, soprattutto in Romania.

Secondo la magistratura rumena, infatti, tra marzo e dicembre 2018, l’uomo si sarebbe finto medico, truffando nove vittime riguardo alla sua qualità di medico specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto e facendo interventi in diverse strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che Politi aveva trovato impiego in una struttura alberghiera a Mestre. Una volta arrestato il "finto" medico, le cui ricerche si erano spinte sino ad Hong Kong, i carabinieri hanno allertato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia e lo hanno portato al Santa Maria Maggiore, in attesa dell'estradizione. L'arresto è il coronamento delle ricerche scattate nel marzo scorso, quando l’Autorità giudiziaria rumena aveva disposto il fermo dell’uomo, che si era allontanato dalla Romania nel 2022.