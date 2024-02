Faceva finta di prendere il bus: spacciatore arrestato a Marghera

Smercia dosi di eroina e cocaina poi si dirige verso la fermata dell'autobus in via Fratelli Bandiera, dove pensava di nascondersi tra la gente per dare meno nell'occhio. Ma non è stato così. I poliziotti della squadra mobile della questura veneziana, impegnati in zona nei controlli anti-droga in questi giorni, avevano notato il nigeriano in azione e gli sono rimasti accanto a osservare tutta la scena dello scambio con un giovane italiano, fino a quando hanno fermato lo straniero.

Gli agenti si sono fatti consegnare le dosi dal compratore e hanno sequestrato tutto mentre il pusher bloccato li ha dovuti seguire per farsi identificare e portare in cella per la notte. La convalida è avvenuta oggi, giovedì mattina, in procura di Venezia. In questo periodo si stanno rafforzando i controlli anti-spaccio nell'hinterland attorno a Mestre. La scorsa settimana la squadra mobile ha arrestato una "new entry" dello smercio in strada, ad Asseggiano: un tunisino molto giovane che aveva perfino un bilancino con sé oltre a un etto di eroina addosso, già in dosi, che aveva iniziato a vendere appostato su una panchina per strada fra Asseggiano e via Miranese. Nel mirino quindi anche Marghera dove sembra si stia verificando una specie di diaspora di pusher nigeriani già noti alle forze dell'ordine.