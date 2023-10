Deve scontare un anno in carcere, arrestato in aeroporto

Nonostante siano trascorsi quasi dieci anni da quando aveva commesso i reati, gli agenti della polizia di frontiera di Venezia nei giorni scorsi, all'aeroporto Marco Polo, in occasione dei controlli sui passeggeri hanno arrestato un cittadino straniero in partenza con volo di linea diretto in Moldavia.

L'uomo, con precedenti anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato identificato e all’esito dei controlli è emerso a suo carico un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Udine, per reati commessi fra il Friuli, la Lombardia e l’Emila tra il 2008 e il 2012. Nello specifico dovrà scontare una pena detentiva di un anno a seguito di diverse sentenze di condanna per inottemperanza all’espulsione dal territorio nazionale e per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato quindi accompagnato in carcere.