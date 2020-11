Su di lui un mandato di cattura, arrestato in un b&b

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere, perchè su di lui pendeva un mandato di cattura. Deve scontare una pena di oltre un anno e mezzo per furto. I carabinieri di Scorzè hanno rintracciato E.K., 33enne albanese, che si «nascondeva» insieme a un connazionale in un B&B della zona. I militari, con la collaborazione del gestore della struttura, sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagnato in carcere.

Nelle stesse ore, a Spinea, è stato arrestato un 42enne romeno, già sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio. L'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di carcerazione perchè deve scontare sei anni di carcere. A Mirano, invece, un 50enne è finito ai domiciliari per un cumulo di pene e la stessa sorte è toccata a un 35enne, che deve scontare cinque mesi per furto.