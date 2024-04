Bloccato con 89 involucri di cocaina, 20enne finisce in carcere

Lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto a Jesolo e lui, alla vista dei carabinieri, ha cercato di allontanarsi per sfuggire al controllo. Tentativo vano, visto che poco dopo è stato bloccato.

E qualcosa da nascondere ce l'aveva: 89 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 55 grammi. Una quantità sufficiente a far scattare l'arresto. Il giovane, un 20enne tunisino senza fissa dimora, dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e accompagnato al Santa Maria Maggiore di Venezia.

