Sorpreso in auto con la droga e un coltello, 35enne finisce in manette

È stato fermato per un controllo e, fin da subito, ha mostrato un certo nervosismo che non è passato inosservato al personale in divisa. I sospetti hanno trovato riscontro quando, all'interno dell'auto, sono "spuntati" un coltello della lunghezza di 13 centimetri e 66,35 grammi di hashish suddivisa in più dosi.

Sono scattate le manette per un 35enne di origini albanesi residente a Camponogara, arrestato nella notte tra l'11 e il 12 aprile dai carabinieri della stazione di Legnaro (Padova). Durante la perquisizione domiciliare è stato sequestrato anche materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di individuare il giro di clienti che l'uomo era riuscito a crearsi.

