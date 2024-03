Blitz a casa di un pusher, un arresto e una denuncia

I carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione per un controllo, sospettando che quell'uomo fosse uno spacciatore. E, una volta in casa, hanno trovato della cocaina già suddivisa in dosi, denaro in contanti, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

È finito in manette un 40enne tunisino residente a Venezia, e non è stato l'unico a finire nei guai nel corso del blitz. Mentre i militari eseguivano la perquisizione, infatti, sono arrivati due connazionali, uno dei quali è stato denunciato perchè trovato in possesso di cocaina e alcune dosi di hashish, mentre il secondo segnalato alla prefettura perchè con lui aveva una piccola quantità di polvere bianca. Il 40enne arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà.

