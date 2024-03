Maltratta i genitori e aggredisce il padre, 30enne arrestato

Già in passato era stato allontanato dall'abitazione familiare per i continui maltrattamenti nei confronti dei genitori. Ma ha continuato e adesso, in conseguenza delle sue azioni, un 30enne di Spinea è finito agli arresti domiciliari.

I carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare nei giorni scorsi per i reati di maltrattamenti in famiglia e rapina. A denunciarlo sono stati proprio i suoi familiari, ai quali aveva reso la vita un inferno: secondo quanto accertato dagli investigatori, il trentenne li avrebbe minacciati e offesi in più occasioni, costringendoli a rifugiarsi nella loro camera da letto nei momenti in cui andava in escandescenza.

In un'occasione, sempre in base a quanto appurato nel corso delle indagini, il giovane avrebbe aggredito il padre per rubargli il portafogli e le chiavi della macchina: è per quell'episodio che gli viene contestata anche l'accusa di rapina. Di fatto, nel tempo, aveva creato un contesto familiare di violenza e di ostilità che, per i genitori, non era più sopportabile.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday