Fermato con 3 etti di cocaina in auto, in casa altra droga: arrestato

Fermato in auto con tre etti di cocaina, in casa nascondeva altra droga. I militari della guardia di finanza di Venezia, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese in occasione di un servizio su strada.

L'uomo stava transitando con la propria automobile a Mira, in direzione Dolo, quando gli è stato intimato l'alt per effettuare un controllo di rito. Il conducente si è fermato regolarmente al posto di blocco, ma ha insospettito sin dal principio i militari, a causa di un atteggiamento evasivo e piuttosto nervoso. Per questo motivo è scattata l'ispezione del veicolo, che ha permesso agli operatori di trovare 300 grammi di stupefacente ben occultato dietro al sedile dell'automobilista.

Visto il quantitativo di cocaina rinvenuta, i baschi verdi hanno fatto scattare il dispositivo per la perquisizione domiciliare. All'interno della propria abitazione l'uomo nascondeva 6 etti di marijuana, conservata in una busta termosaldata, e altri 8 grammi di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. A ciò si aggiungono circa 1.500 euro in contanti, bilancini e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi.

Al termine del formalità di rito, il soggetto è stato arrestato per il reato di "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio" e ristretto ai domiciliari, così come disposto dal pm di turno presso la procura di Venezia. La misura è stata poi confermata dal gip in sede di convalida dell'arresto.