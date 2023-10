Deve scontare otto mesi per stalking, arrestato in aeroporto

La polizia di frontiera nei giorni scorsi, durante i controlli sui passeggeri, ha arrestato un cittadino straniero, con precedenti anche per minacce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato fermato all'aeroporto Marco Polo di Tessera perchè su di lui pendeva una condanna per atti persecutori emessa nel luglio 2021 dal tribunale di Padova,

Dal 2019 al 2020, lo straniero aveva tenuto un comportamento violento nei confronti della vicina di casa, avendo addirittura tentato di investirla con la propria auto. La donna aveva più volte denunciato l’uomo, nei confronti del quale erano risultate inefficaci le misure cautelari, tra cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo deve scontare una pena di otto mesi di reclusione ed è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.

Questa operazione si va a sommare alle ulteriori attività effettuate dagli agenti della polizia di frontiera, nell’ultima settimana di controlli rafforzati, in ragione dell’emergenza in atto collegata al conflitto israelo-palestinese. In particolare sono stati eseguiti, a seguito di accertamenti svolti sui passeggeri in arrivo, un respingimento alla frontiera nei confronti di un cittadino georgiano che è stato rimpatriato nella giornata di sabato e tre provvedimenti di respingimento a carico di tre donne moldave, sprovviste di idonea documentazione e mezzi di sostentamento per giustificare l’ingresso in Italia. Queste ultime sono state reimbarcate nella tarda serata di domenica su un volo diretto a Iasi (Romania), città della loro partenza.