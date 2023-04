Attraversa e inciampa sui binari: treni in tilt, ritardi fino a un'ora a Venezia e a Mestre

Treni fermi, gente bloccata in attesa nelle stazioni di Venezia e Mestre e ritardi di 50-60 minuti per i convogli. Pomeriggio di caos, proprio nel venerdì prima della Pasqua, nelle ferrovie della laguna e della terraferma a causa della presenza di persone "non autorizzate" sui binari. A mandare in tilt la circolazione di mezzo nordest e anche sulle tratte ad Alta velocità, a partire dalle 15.40, è stato il pericoloso attraversamento dei binari da parte di una persona all'altezza di Porto Marghera.

Mentre gli annunci dagli altoparlanti trasmettevano informazioni riguardo a una persona con "manifeste intenzioni suicide", gli agenti della polizia ferroviaria che sono intervenuti appena è scattata l'allerta hanno trovato e bloccato un uomo che ha cercato di attraversare un binario in una zona non consentita e così facendo è inciampato ed è caduto. Nessuna conseguenza per lui ma l'incidente ha gettato nel caos la circolazione, paralizzando il traffico ferroviario per oltre due ore prima che i treni potessero riprendere a correre.

La polizia ferroviaria, come di consueto, ha lanciato un allarme che ha rallentato il traffico e tutti i collegamenti e poi il responsabile, un uomo italiano, è stato identificato e multato per il gesto compiuto con una sanzione di diverse centinaia di euro. Un incidente quello di ieri che un'altra volta negli ultimi mesi ha provocato ritardi e rallentamenti dei treni, in questo caso almeno senza gli esiti drammatici della perdita di vite umane per investimenti o gesti estremi che si erano verificati alcuni mesi fa.