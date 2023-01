«Zia sono qui, l'autobus ha problemi»: frase in codice e l'autista mette in salvo i passeggeri

«Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi». Con questa frase, Giuseppe Mazzone, conducente 35enne originario della Puglia, ieri sera ha allertato la polizia quando sulla circolare 31h è salito un cittadino asiatico con un coltello nascosto sotto la giacca (ne abbiamo scritto ieri in questo articolo). Poche parole concordate, che l'uomo aveva appreso in passato durante un corso di formazione sulla gestione delle situazioni di emergenza. Il dipendente di Actv, contattato oggi da Ansa, ha spiegato che quando si è reso conto del pericolo, ha pensato «all'incolumità dei passeggeri e ad assicurarli alla protezione delle forze dell'ordine».

I fatti

Tutto è successo verso le 20 davanti alla stazione di Mestre. Non appena colta la situazione di pericolo, l'autista ha attivato la telecamera di sorveglianza a bordo del mezzo, mettendosi in contatto, grazie al cellulare con auricolare che aveva con sé, con la centrale operativa aziendale e le forze dell'ordine. Ha gestito la situazione senza generare allarmismi: è partito regolarmente fino ad arrivare in via Torino, nel frattempo gli operatori monitoravano gli spostamenti del mezzo dalla Smart Control Room nell'isola del Tronchetto. Qui ha accostato e si è scusato con i passeggeri a bordo, fingendo un guasto tecnico e chiedendo pazienza, perché dopo pochi minuti sarebbe arrivato l'autobus sostitutivo. Naturalmente, si trattava di un'escamotage studiato con la polizia, arrivata dopo pochi minuti con tre volanti. Gli agenti, giunti sul posto, sono saliti a bordo e hanno preso in consegna l'uomo con il coltello, che nel frattempo aveva iniziato anche ad urlare, come se stesse recitando delle preghiere.

I complimenti di Brugnaro e Zaia

In giornata sono arrivati diversi attestati di stima nei confronti di Mazzone. «A nome della città e mio personale, voglio esprimere il più sentito ringraziamento all'autista Actv, per aver affrontato con grande coraggio e lucidità una condizione di pericolo», ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è accodato ai complimenti: «Ha dimostrato grande professionalità, freddezza, non comune capacità di gestire una situazione di oggettivo pericolo per i passeggeri senza creare panico e senza cedere allarmismi. - ha detto - Quella che ha dato ieri è una vera dimostrazione di senso civico, responsabilità e abilità».