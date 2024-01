Auto in canale al Lido, morto un uomo

Un uomo ha perso la vita alla guida dell'auto, una Lancia Fulvia Coupé, in tarda mattinata di oggi, 10 gennaio, in Riviera Santa Maria Elisabetta al Lido. I passanti hanno visto l'auto sbandare dopo aver percorso la rotatoria e poi precipitare in acqua di fronte al Tempio votivo della Pace. Erano sicuri ci fosse il conducente all'interno, un anziano ottantenne del posto, che non è riuscito a fare nulla per evitare la fuoriuscita dalla carreggiata, cadendo in laguna dove il veicolo, adagiato al fondale, è stato recuperato poi dai sommozzatori della questura di Venezia.

Le persone che hanno visto l'incidente hanno dato l'allarme subito. La polizia, in quel momento vicina con una volante lagunare, ha iniziato le immersioni e molto presto la possibilità che ci fosse qualcuno nell'abitacolo, come indicavano i testimoni, è stata accertata. Per il conducente non si è potuto fare nulla. Ai rilievi dell'incidente ha provveduto la polizia locale del Lido, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato con la polizia di Stato al recupero del mezzo e della salma, a poca distanza dalle partenze dei mezzi acquei e dei bus dell'isola, a Santa Maria Elisabetta. Il Suem sul posto per i soccorsi ha constatato la morte dell'anziano, tutte le forze dell'ordine compresa la Finanza sono accorse in Riviera, in caso di necessità. Lo scomparso è un signore del posto, classe 1943. I vigili provvederanno a raggiungere la famiglia e ad avvisare del dramma accaduto. Molta gente è accorsa, sgomenta per l'accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna arrivati in elicottero.