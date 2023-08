A bordo di auto sportive, "sgasano" a vuoto tra i pedoni nella Ztl di Jesolo

Si sono fatti notare lungo la centrale zona a traffico limitato del lido di Jesolo, sabato sera, a bordo di due potenti auto sportive, una Lotus e una Mercedes SLK. Le loro accelerate a vuoto, accompagnate dal frastuono dei motori, hanno creato disturbo, attirando l'attenzione di passanti ed esercenti ma soprattutto della polizia locale.

Le pattuglie, arrivate in via dei Mille in seguito alle segnalazioni, hanno intercettato e identificato i due "piloti", trevigiani di 30 anni. Le auto sono state scortate al di fuori dell'area ristretta al traffico, dopodiché sono partite le contestazioni per una serie di violazioni: rumori molesti e transito nella Ztl, oltre al sequestro della carta di circolazione per la modifica degli scarichi dei veicoli.

L'operazione è stata commentata dal sindaco Christofer De Zotti: «Ottimo intervento degli agenti della polizia locale. Proseguiremo con questo tipo di servizi al fine di far cessare le pratiche pericolose nelle ore notturne alla guida di mezzi particolarmente potenti e rumorosi».