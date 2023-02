Violenza, furti e risse: individuata baby gang a Dolo, 10 minori deferiti

Violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione, disturbo della quiete pubblica. Sono i reati di cui si sarebbero resi responsabili i componenti di una baby gang formata da ragazzini di età compresa tra i 14 e i 19 anni. A seguito di indagini mirate e segnalazioni frequenti da parte dei residenti, i carabinieri della tenenza di Dolo ne hanno deferiti dieci alla Procura dei minori di Venezia.

Gli accertamenti sono durati mesi, e hanno permesso di raccogliere indizi di responsabilità in merito a diversi episodi occorsi tra aprile e novembre 2022. I giovani scapestrati sarebbero responsabili di un furto in un supermercato di Dolo e di tre ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole della città, oltre al danneggiamento di un quarto. Avrebbero preso parte anche a due risse: al termine di una, un minore minacciato con un coltello sarebbe rimasto ferito con una prognosi di tre giorni. Ancora, si sarebbero resi responsabili del danneggiamento di un'auto e del furto di oggettistica varia esposta presso due attrazioni del luna park, allestito in occasione della sagra paesana.

I giovani, la notte di Halloween 2022, sarebbero stati i responsabili anche di un furto di materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale di Dolo: il loro obiettivo era quello di allestire un bivacco presso un parco pubblico, da cui avrebbero poi disturbato i residenti della zona, lanciando lattine contro i condomini.

In attesa delle determinazioni dell'Autorità giudiziaria, la situazione dei minorenni è monitorata dai militari dell'Arma e dai servizi sociali comunali. «In tutta la giurisdizione della compagnia, - fanno sapere i carabinieri - per prevenire e arginare fenomeni come questo, si continuano ad organizzare incontri presso le scuole di ogni ordine e grado, sul tema della cultura della legalità». L'obiettivo è quello di «sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole, nonché farli riflettere su temi quali il cyberbullismo, violenza di genere, rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti». Sempre nell’ambito del progetto, negli ultimi mesi sono state organizzare visite interattive presso le caserme dell’Arma, per avvicinare i giovani alle istituzioni, nonché ispezioni con i cinofili presso le classi.