Bambino di 6 anni morto dopo una crisi respiratoria: verifiche dell'ospedale di Chioggia

Anche l'Ulss 3 sta lavorando per fare chiarezza sulla vicenda del bambino di 6 anni di Codevigo (Padova) morto questa mattina prima di arrivare all'ospedale di Padova. La direzione dell'ospedale di Chioggia, si legge in una nota diffusa dall'azienda sanitaria veneziana, «ha avviato e svolto ogni opportuna verifica sugli accessi recenti del bambino presso la struttura, per certificare la corretta presa in carico in quelle circostanze, e per contribuire alla ricostruzione complessiva dei motivi che hanno portato al decesso».

Il bambino è arrivato già senza vita all'alba di oggi, sabato 30 aprile, al pronto soccorso pediatrico dell’azienda ospedaliera di Padova. Il decesso è sopraggiunto mentre il paziente veniva stato trasportato dall’ambulanza del Suem 118 di Piove di Sacco - in codice rosso - verso la struttura padovana, dove è giunto alle 5.50. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa provinciale del 118 veneziano: raggiunta l’abitazione i sanitari hanno trovato il bambino senza conoscenza a seguito di una severa crisi respiratoria. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid, a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. Per chiarire le cause del decesso è stato richiesto un riscontro diagnostico.