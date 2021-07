Bambino in balia delle onde rischia di annegare, salvato dal bagnino

Il piccolo, di 10 anni, è finito sotto il pontile. L'addetto al salvataggio si è tuffato e lo ha riportato in salvo

E' sfuggito al controllo della mamma per un attimo, a causa della forte corrente, e in pochi istanti si è ritrovato in balia delle onde. Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi nel primo pomeriggio a Jesolo, dove un bambino di dieci anni ha rischiato di annegare.

Fondamentale è stato l'intervento di un addetto al salvataggio che lo ha riportato al sicuro. Il fatto è accaduto intorno alle 14.30, all'altezza della torretta 15. Il bagnino della Jesolo Turismo si è accorto subito di ciò che stava accadendo e si è diretto sulla testa del pontile per cercare di afferrare il bimbo che, però, a caua delle onde è finito sotto il cemento. A quel punto l'addetto al salvataggio senza esitare si è tuffato e lo ha preso con sè, riportandolo sopra il pontile. Il piccolo se l'è cavata solo con un grande spavento.