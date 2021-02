Assembramento davanti al locale, chiusura per cinque giorni

Sanzionato un bar di Capo Santi Apostoli, che serviva bevande a clienti che non erano seduti al tavolo

Venivano somministrate bevande a clienti che non erano seduti, non rispettando l'ordinanza che lo vieta in determinate fasce orarie. Così facendo, si è creato un assembramento nello spazio antistante il locale.

Per questo, un bar di Campo Santi Apostoli, a Cannaregio, è stato sanzionato dagli agenti del commissariato San Marco e della polizia locale. Oltre a una multa da pagare, l'esercizio commerciale dovrà rimanere chiuso per cinque giorni.