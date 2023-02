Barca ingovernabile per il maltempo, salvate tre persone rimaste bloccate

Domenica pomeriggio, tre persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione finita in secca nel canale dei petroli, in località Cassa Colmata a Venezia, sono state tratte in salvo dall'elicottero Drago 148, dei vigili del fuoco di Venezia.

La barca ingovernabile per il forte vento è stata sospinta in secca, dove i tre sono rimasti bloccati. Gli elisoccorritori sono stati verricellati sull’imbarcazione recuperando uno alla volta le tre persone. I tre malcapitati sono stati trasportati fino al terminal Fusina, dove sono stati presi in consegna dai vigili del fuoco di terra, intervenuti con un’autopompa lagunare e con il personale del nucleo sommozzatori.