Barista di Mestre ferito con un coltello alla testa

A pochi giorni dall'accoltellamento di un giovane di origini russe al parco Hayez, Mestre è teatro di un'altra aggressione. Verso le 18, il titolare di uno snack bar di Corso del Popolo è stato raggiunto da un colpo di lama alla testa durante una lite con un avventore, poi fuggito. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta raccogliendo gli indizi per rintracciarlo e ricostruire l'episodio.

A quanto ricostruito, il barista si era avvicinato al tavolo del cliente, per chiedere di essere pagato, quando è stato vittima di un improvviso scatto d'ira. L'uomo ha prima sferrato un calcio contro la porta a vetri del bar, frantumandola, poi con un coltello ha ferito, non gravemente, l'esercente al capo. Diversi clienti e lo stesso barista hanno provato a rincorrere l'aggressore in fuga, ma ne hanno ben presto perse le tracce.

