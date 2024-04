«Benvenuti a Venezia: sono 5 euro», New York Times caustico sul nuovo ticket

«Benvenuti a Venezia: sono 5 euro» è il titolo che ha scelto il New York Times per presentare ai suoi lettori (americani, ma non solo, essendo la testata più letta al mondo) il contributo d'accesso a Venezia, presentato a Roma, nella sede della stampa estera, giovedì scorso dal sindaco Luigi Brugnaro. Un'iniziativa unica al mondo che sta rimbalzando - da mesi, ma ancor più in questi ultimi giorni - sulla stampa internazionale. «A partire dal 25 aprile e per altri 29 giorni, distribuiti principalmente tra le festività nazionali e i fine settimana fino a metà luglio, i i visitatori giornalieri nella parte storica di Venezia dovranno pagare 5 euro, circa 5,40 dollari, una misura che le autorità cittadine sperano incoraggi le persone a venire negli orari meno affollati» è la sintesi con cui la corrispondente dall'Italia Elisabetta Povoledo presenta la sperimentazione, enunciando poi alcune delle categorie esentate dal ticket.

Il Guardian sceglie invece di concentrarsi sull'audace paragone scelto dal sindaco nel presentare la misura, quello con il viaggiatore duecentesco Marco Polo: «Non sapeva dove stava andando, non c’era il GPS… ed è arrivato in Cina. Poi è tornato a Venezia con conoscenze importanti». Brugnaro ha chiarito infatti alla stampa estera di starsi assumendo un rischio che nessun altro politico si è mai assunto, optando per una misura così innovativa. «Questo contributo di accesso sarà una prova e anticipo già che il costo sarà più alto di quello che incasseremo - ha chiarito il sindaco alla stampa estera - almeno in questo anno di sperimentazione. Il beneficio che ci attendiamo è qualche visitatore giornaliero in meno».

Di fatto, in questo primo anno, il vero test consisterà nel vedere che effetto avrà la comunicazione e la campagna stampa, condotta con spot televisivi e radiofonici, manifesti e locandine, brochure, e in siti internet, blog e social network, che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe spingere i visitatori a scegliere i giorni non a pagamento. Ancora i numeri dicono poco: sono 66 mila in tutto le prenotazioni arrivate per i 29 giorni "con ticket", 15 mila paganti. Contando che in quelle giornate Venezia centro è attraversata circa da 50 mila persone, c'è da attendersi un aumento, sempre che l'orario a pagamento dalle 8.30 alle 16 non porti gli ingressi a concentrarsi negli orari "gratuiti". Ma l'aumento dei ticket venduti potrebbe arrivare anche all'ultimo momento, data la recente delibera (19 marzo) che consente di pagare il ticket sul posto, in tabaccheria o nelle biglietterie Actv. Resta invece necessaria la prenotazione per chi è esente dal pagamento, come chi entra per lavoro, chi va in visita a residenti o chi dorme in una struttura ricettiva dentro il Comune di Venezia: i controlli saranno eseguiti a campione.

Resta poco chiaro, in assenza di dati reali, quanto la misura sia gradita ai residenti nella città storica, descritti dall'amministrazione come i beneficiari della stessa. Il fronte del "no", da sempre il più rumoroso sul tema, manifesterà a Piazzale Roma la mattina del 25 aprile, e si riunirà il 23 aprile in assemblea alla sala San Leonardo. La partecipazione sarà composita: hanno aderito all'invito di Tutta la Città insieme, VeniceBarathron e Ambiente Bene Comune, il Forum per Mestre e Venezia, il comitato Danni da movida, l’associazione Lido d’Amare, il comitato NoGrandiNavi, l’Assemblea sociale per la casa, la Rete Solidale per la Casa.