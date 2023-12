Oltre mille ore di attività, il bilancio dei Civici pompieri di Cavallino-Treporti

Mille ore di attività, 68 interventi (il 20 per cento in più rispetto al 2022) di cui otto fuori Cavallino-Treporti, come la partecipazione all’emergenza in Emilia-Romagna e oltre trenta attività di prevenzione. Sono alcuni dei dati che il comandante Cristian Donà ha illustrato nei giorni scorsi nella sede dei Civici pompieri volontari di Cavallino-Treporti. «In questo 2023 il gruppo comunale, composto da quasi 50 volontari, ha prestato servizio per circa mille ore con l’inserimento nell’organico di nove volontari formati con il corso base antincendio boschivo (Aib) concluso in questi giorni – spiega -. Siamo intervenuti in vari servizi per un totale di circa 160 uscite e continuiamo nella formazione sul campo anche con i colleghi volontari di altre zone della Regione, della provincia di Venezia, come Eraclea e Pellestrina e il coordinamento Parco Colli Euganei, Adria e Provincia di Verona».

I volontari hanno partecipato all’ultimo corso di formazione a Cavallino-Treporti, quello di specializzazione base antincendio boschivo di 24 ore, promosso dalla Regione Veneto, con formatori e istruttori. «I Civici pompieri di Cavallino-Treporti sono operativi h24 tutti i giorni dell’anno. Quest'anno c'è stato un investimento di circa 35 mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione e attrezzature, oltre a quello nella formazione – affermano la sindaca Roberta Nesto e Renzo Orazio, capogruppo e delegato alla Protezione civile -. Il gruppo comunale ha totalizzato 230 ore di servizio tra addestramenti, corsi ed esercitazioni. Formazione e strumentazioni sono capisaldi fondamentali per i volontari, perché siano efficienti, preparati e operativi in ogni situazione. Ogni anno mettiamo a bilancio risorse destinate alla sicurezza e alla prevenzione affinché i volontari abbiamo le giuste competenze e conoscenze per operare in rete con le altre realtà e con gli altri enti della sicurezza nei territori».