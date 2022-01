Ulss 3, più di 9 mila bambini già vaccinati

Sono più di 1100 i bambini nella fascia di età 5-11 anni vaccinati oggi nei tre hub dell'Ulss 3, circa duecento dei quali giunti ad accesso libero, cogliendo la proposta dell'«open day» che l'azienda sanitaria ha organizzato, proprio per gli utenti più piccoli, nella giornata di domenica: 140 le somministrazioni a Chioggia, al Padiglione Aspo, attivo nella mattinata; le restanti al PalaExpo di Marghera e al palazzetto di Dolo, attivi fino alla serata inoltrata.

Più di 9 mila bambini già vaccinati

Sommandole alle circa 800 vaccinazioni effettuate nella giornata di sabato, l'Ulss 3 fa compiere, nel solo fine settimana, un balzo in avanti al totale delle prime dosi pediatriche somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nel territorio, che salgono dai 7365 registrati a ieri a ben più di novemila. «Quello registrato tra sabato e domenica - commenta il direttore generale, Edgardo Contato - è un risultato di prim'ordine. Porta i bambini immunizzati oltre alla soglia che potevamo preventivare all'apertura di questo fronte vaccinale, quando contavano su un'adesione di un quarto dei bambini eleggibili, che sono in totale 34 mila circa. E ora abbiamo davanti il mese di gennaio per far salire ancora i numeri di questa campagna tra gli utenti più piccoli».

Nel frattempo, all'ospedale di Mestre sono stati vaccinati i ragazzi più fragili della fascia d'età 5-11 anni. Sono stati convocati all'Angelo dall'équipe della Pediatria: «Abbiamo invitato alcune decine di bambini - spiega il primario, Paola Cavicchioli - una parte importante dei quali di origine straniera, che sono pazienti fragili della nostra Pediatria. Si tratta di bambini con patologie varie, affetti ad esempio da malattie ematologiche, sindromi di origine genetica, malattie neurologiche e reumatologiche. Per la loro vaccinazione sono stati affidati ai medici e al personale infermieristico del nostro Reparto, felicemente supportati dai volontari dell'Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO) e del Piccolo Principe, che anche in questa occasione hanno voluto portare ai piccoli pazienti il loro sorriso contagioso ed accompagnarli in un momento che si è rivelato di festa».

Vaccinazioni per bambini a gennaio

Da qui a fine gennaio l'Ulss 3 Serenissima ha già messo a disposizione altri 5500 slot, 2500 dei quali sono già stati prenotati. Qui seguito le sessioni specifiche aperte per i bambini nel mese di gennaio: