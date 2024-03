Auto non si ferma all'alt e investe un carabiniere

Non si ferma all'alt della pattuglia di carabinieri in attività di controllo del territorio, e lo investe. Solo un caso che per il militare non ci siano state conseguenze estreme domenica sera verso le 20. Tutto è successo tra via dell'Avena e via della Trebbiatrice a Marghera. Una Bmw fuori controllo anziché rallentare allo stop ha preso velocità sfrecciando accanto militare, nella zona di capannoni industriali poco frequentata di sera e per di più in un giorno festivo.

Da quanto è emerso non risultano fermi o arresti e tutto è successo poco distante dalla ditta "iDoge" che fabbrica lampadari in vetro nella zona. La vicenda è in mano alla procura che potrebbe voler aprire un'indagine sull'accaduto. La pattuglia aveva intimato l'alt ma il veicolo anziché rallentare ha accelerato per farsi spazio e fuggire. Poi è partito il fuoco. I carabinieri hanno esploso alcuni colpi di avvertimento, non verso l'auto, da quanto si è saputo e non è chiaro se sulla Bmw viaggiassero persone armate che hanno risposto a loro volto agli spari dell'Arma. A quel punto è iniziato un inseguimento della pattuglia per arrestare la corsa dell'auto di grossa cilindrata fuori controllo e capire il motivo di una fuga tanto pericola che poteva causare una strage. Per le conseguenze del pattugliamento di domenica è probabile che il militare abbia ricevuto assistenza medica e si sia fatto refertare.